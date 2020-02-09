Подросток сбежал из психбольницы в Ставрополе

В Ставрополе из психбольницы сбежал 17-летний подросток. Об этом сообщатет «Регион online».

Отмечается, что молодого человека привезли в психиатрическую больницу №1 для проведения экспертизы по уголовному делу.

По словам источника в правоохранительных органах, подростку удалось сбежать из медучреждения и скрыться, однако спустя несколько часов его разыскали сотрудники МВД и вернули обратно.

Причина, по которой молодой человек стал фигурантом уголовного дела, не раскрывается.