Очевидец показал эвакуацию людей после жесткой посадки самолета в Усинске

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Пассажир, который был на борту жестко приземлившегося в аэропорту Усинска самолета авиакомпании UTair, показал момент эвакуаций людей. Видео опубликовало РИА «Новости».

На кадрах видно, как люди буквально скатываются по поверхности самолета на землю. Один мужчина, скользя по металлическим конструкциям, неудачно приземлился на спину. Также видно, как мужчины помогают женщине спуститься. Они ловят ее внизу.

«Ребята, я жив», — поделился очевидец.

Ранее сообщалось, что самолет с 94 пассажирами на борту, выполнявший рейс Москва – Усинск, совершил жесткую посадку в аэропорту назначения.

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