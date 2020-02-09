Reuters: убивший 25 человек таиландский стрелок уничтожен

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Военнослужащий, учинивший в таиландском городе Накхонратчасима стрельбу, жертвами которой стали 25 человек, был уничтожен. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источники в силах безопасности Таиланда.

Как известно, стрелком оказался 32-летний капрал таиландской армии Чакрапант Тхомма.

Отмечается, что злоумышленник был ликвидирован в ходе спецоперации, проводимой спецназом.

До этого сообщалось, что таиландский военный устроил стрельбу в городе Накхонратчасима, в результате которой погибли 25 человек, а еще 63 человека получили ранения. В российском посольстве в Таиланде заявили, что россиян среди пострадавших и убитых нет.

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