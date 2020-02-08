Власти назвали участниками массовой драки в Казахстане почти 1000 человек

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Аким Жамбылской области Аскар Мырзахметов заявил, что в массовой драке, в результате которой скончались восемь человек, поучаствовали почти одна тысяча человек, цитирует его «Интерфакс».

В ночь на 8 февраля на юге Казахстана произошла массовая драка. По данным властей, причиной стал бытовой конфликт.

По словам Мырзахметова, такое число участников групповой драки появилось после учета всех обстоятельств. Он отметил, что в число участников драки вошли люди, которые «находились где-то с краю».

«Некоторые из жителей контролировали... с краю», — уточнил он.

Стоит отметить, что ранее министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев говорил, что в драке были замечены порядка 300 человек.

Ранее сообщалось, что всего за медицинской помощью обратились 137 человек, 37 из них госпитализированы, в том числе 9 до сих пор находятся в реанимации. Были задержаны около 50 участников драки. При этом были подожжены около 30 домов, 23 машины, 15 магазинов.

В настоящее время по данному факту ведется досудебное расследование по статьям «Убийство» и «Организация массовых беспорядков».

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