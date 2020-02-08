Россиян в Китае попросили встать на консульский учет из-за коронавируса

Российское генеральное консульство в Гуанчжоу просило граждан России, которые находятся на юге Китая, встать на консульский учет. Об этом ТАСС рассказал российский генконсул в Гуанчжоу Виктор Пашков.

Согласно последним данным, в китайской провинции Гуандун находятся 3,7 тысяч россиян по рабочей, учебной, семейной или деловой визе.

«На консульский учет встала лишь незначительная часть от общего числа», — констатировал Пашков.

Он отметил, что эта проблема может затруднить экстренную связь в случае коронавирусной опасности. В связи с этим генконсульство попросит всех граждан России на юге Китая встать на специальный учет.

По последним данным, число зараженных вирусом в мире достигло 35 тыс. человек. При этом смогли вылечиться почти 2,4 тыс. человек, а скончались — 725.

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