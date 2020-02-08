В Татарстане простились с депутатом Айратом Хайруллиным

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В Казани простились с депутатом от «Единой России» Айратом Хайруллиным, который погиб при авиакатастрофе 7 февраля, передает ТАСС.

Церемония прощания состоялась в Татарской государственной филармонии им. Габдуллы Тукая. Отмечается, что на мероприятии присутствовали сотни человек.

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин отметил, что Хайруллин был авторитетным, инициативным руководителем, трудолюбивым и светлым человеком, который внес значительный вклад в социально-экономическое развитие родного региона и всей страны.

»...[он] умел глубоко погружаться в проблемы, доходить до сути, принимать самые верные решения. Наверное, это стало залогом его успеха — и в бизнесе, и в политике», — сказал он.

7 февраля вертолет Bell 407 потерпел крушение в районе города Лаишево в Татарстане. На его борту находились три человека. В результате катастрофы один человек погиб, еще двое были ранены. Среди погибших оказался депутат Госдумы Айрат Хайруллин.

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