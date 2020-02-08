В Ухане открыли второй спецгоспиталь для борьбы с коронавирусом

В китайском городе Ухань открыли второй специальный госпиталь, предназначенный для борьбы с коронавирусом, передает РИА «Новости».

Отмечается, что первая группа медперсонала уже прибыла на место. Ожидается, что в субботу, 8 февраля, в госпиталь направят пациентов.

В данном лазарете будут находится лишь те, у кого подтвержден диагноз коронавируса.

Госпиталь размещен на территории 79 тысячах квадратных метро, большая часть из этого предназначена для пациентов. Для врачей же выделено 264 комнаты, в которых они будут проживать по шесть человек, всего их будет около двух тысяч сотрудников.

В общей сложности в лазарете есть 1500 койко-мест для больных.

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