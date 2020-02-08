Член Совфеда раскритиковал страны Прибалтики за преследование журналистов

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов раскритиковал действия Латвии и Эстонии, направленные на травлю журналистов. Об этом сообщает RT.

По мнению Морозова, страны Прибалтики своими поступками выходят за рамки общепринятых в Европе высоких ценностей, так как свобода журналистской деятельности является частью этого.

Он отметил, что необходимо дать знать, — эти действия говорят о двойных стандартах.

«И действительно европейское сообщество почему-то в одних случаях демонстрирует любовь к свободе слова, а в других случаях закрывает глаза на явную дискриминацию», — высказался член Совфеда.

Он также добавил, что стоит вводить санкции против ряда чиновников упомянутых стран.

Ранее посол России в Риге Евгений Лукьянов заявил, что Москва ответит Латвии и Эстонии на травлю журналистов и бизнеса.

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