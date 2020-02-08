Испанский диетолог рассказал, как распознать жировую болезнь печени

Испанский диетолог Айтор Санчес пояснил, употребление каких продуктов необходимо избегать человеку с жировой болезнью печени. Об этом сообщает издание Lavaguardia.

При жировой болезни печени печеночная ткань перерождается в жировую, подобное может произойти по разным причинам, в том числе из-за злоупотребления алкоголем.

Основными факторами риска данного недуга являются ожирение, сахарный диабет, высокий холестерин.

Отмечается, что чаще всего при болезни происходит вздутие живота. Если вовремя не начать лечение, то впоследствии можно столкнуться с фиброзом и циррозом.

Специалист советует побольше двигаться и правильно питаться, контролировать вес очень важно. Для того, чтобы избавиться от жировой болезни печени на ранней стадии необходимо отказаться от десертов и выпечки, включив в рацион полезные масла.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Врачи рассказали, какие продукты могут защитить печень

— Роспотребнадзор создал новый способ лечения гепатита В

— Назван способ сохранить здоровье печени