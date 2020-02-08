Названа возможная причина гибели депутата Хайруллина

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Депутат Госдумы Айрат Хайруллин могу погибнуть из-за того, что вертолетом мог управлять не пилот. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По версии портала, за штурвалом мог находится сам Хайруллин.

Отмечается, что парламентарий периодически садился за штурвал, предполагается, что в этот раз он мог сделать то же самое.

Известно, что в настоящее время сам пилот судна находится в больнице в тяжелом состояние. Именно его показания могут значительно помочь следствию.

7 февраля вертолет Bell 407 потерпел крушение в районе города Лаишево в Татарстане. На его борту находились три человека. В результате катастрофы один человек погиб, еще двое были ранены. Среди погибших оказался депутат Госдумы Айрат Хайруллин.

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