Посол РФ пообещал ответ Москвы Латвии на травлю журналистов

Посол России в Риге Евгений Лукьянов заявил, что Москва ответит Латвии и Эстонии на травлю журналистов и бизнеса. Об этом сообщает «Sputnik.Латвия».

Отмечается, что сотрудничающим с российскими изданиями журналистам стали массово отказывать в обслуживании в банках. По некоторым данным, представители СМИ с блокировкой счетов, при этом им также отказано в открытии новых.

По мнению российского посла, травлю можно сравнить с бандитизмом 90-х. Он также добавил, что сами банки не стоит считать виноватыми, поскольку «они запуганы».

«Будем требовать, чтобы Латвия вернулась к исполнению договорных норм, которые они подписали», — уточнил Лукьянов.

Дипломат также выразил мнение, что в этой ситуации действуют двойные стандарты, а также деление на «своих» и «чужих».