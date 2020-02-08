Аномально высокая погода зафиксирована в Антарктиде

В Антарктиде была зафиксирована аномально высокая для данного региона температура. Об этом сообщат РИА «Новости».

Глава метеорологического центра аргентинской базы Марамбио, капитан Маурисио Николас Лауриси заявил, что в четверг, 6 января, на научно-исследовательской станции Эсперанса были зафиксированы +18,3 °C.

Отмечается, что это исторически рекордный с 1967 года показатель. По словам Лауриси, такая погода продержится в течение еще нескольких дней.

На другой станции, Марамбио, также был зафиксирован температурный рекорд в 14,1 °C.

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