Аномально высокая погода зафиксирована в Антарктиде
В Антарктиде была зафиксирована аномально высокая для данного региона температура. Об этом сообщат РИА «Новости».
Глава метеорологического центра аргентинской базы Марамбио, капитан Маурисио Николас Лауриси заявил, что в четверг, 6 января, на научно-исследовательской станции Эсперанса были зафиксированы +18,3 °C.
Отмечается, что это исторически рекордный с 1967 года показатель. По словам Лауриси, такая погода продержится в течение еще нескольких дней.
На другой станции, Марамбио, также был зафиксирован температурный рекорд в 14,1 °C.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Вильфанд предсказал невероятный погодный поворот в Москве