Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано в проливе Дрейка к югу от Аргентины
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Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в проливе Дрейка, который соединяет южные части Атлантического и Тихого океанов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Геологическая служба США.
Эпицентр землетрясения находился в 704 км к юго-востоку от аргентинского города Ушуая. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.
Данные о пострадавших и разрушения не поступали.
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