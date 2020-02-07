Депутат Хайруллин был на борту упавшего под Казань вертолета, пишут СМИ

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Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Депутат Госдумы Айрат Хайруллин, вероятнее всего, был на борту вертолета, упавшего под Казанью.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Ранее представитель Приволжской транспортной прокуратуры Майя Иванова подтвердила, что вертолет Bell 407 упал в районе города Лаишево в Татарстане. Всего сообщалось о трех находившихся на борту вертолета людях.

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