Названы самые популярные у россиян профессии 2019 года

Россияне в 2019 году активнее всего интересовались профессией водителя. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование аналитического центра «Авито Работа» рынка труда массовых специальностей страны.

Отмечается, что в тройку лидеров вошли профессии электрика и грузчика. В топ-10 профессий оказались сварщик, няня, разнорабочий, повар, уборщица, продавец и администратор.

По данным издания, сильнее всего вырос интерес к профессии грузчика. Также значительно выросло количество запросов «электрик», «няня» и «разнорабочий».

Интерес россиян к водителю остался на уровне прошлого года. А продавец, администратор, сварщик и уборщица показали отрицательную динамику.