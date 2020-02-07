Сибиряк с игрушечным пистолетом ограбил магазин
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Под Новосибирском мужчина, вооружившись, предположительно, игрушечным пистолетом, ограбил местный продуктовый магазин. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Новосибирской области.
Уточняется, что похитителем оказался 54-летний местный житель. Он украл пачку пельменей и два флакона женских духов.
Подозреваемый был задержан в своем доме.
По его словам, похищенные пельмени он съел, а женские духи выпил.
Мужчине грозит лишение свободы сроком до десяти лет.