В Москве в пятницу ожидается до -9°C

В Москве в пятницу, 7 февраля, ожидается облачность с прояснениями. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха днем установится в диапазоне от -9°C до -7°C. Ожидаются небольшие осадки в виде снега, местами метель и гололедица. Северный и северо-западный ветер скоростью 5-10 м/с, возможны порывы до 12-17 м/с.

Ночью температура опустится до -15°C — -13°C. Преимущественно без осадков, гололедица. Ветер сохранит направление и скорость.

Атмосферное давление днем составит 742 мм ртутного столба, ночью – 748 мм.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.