Глава Карелии уволит министра транспорта, обвиняемого во взяточничестве

Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что министра транспорта республики Алексея Кайдалова, который был задержан по получению взятки, уволят. Об этом сообщает ТАСС.

«Для нас произошедшее - это настоящее ЧП, которое отразится на репутации республики», — сказал он.

Глава Карелии отметил, что указ об увольнении Кайдалова будет подписан сегодня, 6 февраля.

Он также поблагодарил правоохранителей за профессионализм и активность в борьбе с коррупцией.

По версии следствия, министр транспорта Карелии, а также заместитель директора по строительству аэропорта «Петрозаводск» были задержаны по подозрению в получении в получении взятки в размере не менее 800 тыс. рублей от представителя коммерческой фирмы, что та смогла стать подрядчиком объекта на территории аэропорта.

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— Источник: задержан министр транспорта Карелии по подозрению во взятке