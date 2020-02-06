Губернатор Тюменской области рассказал, почему регион выбрали для эвакуации россиян из Китая

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Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что регион был утвержден в качестве зоны карантина для эвакуации россиян из Китая, поскольку лучше остальных был готов к этому. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что ни один российский регион не стал отказываться от предоставления данной помощи.

«Так случилось, что наиболее готовым регионом оказалась Тюменская область. Факторы, по которым это оценивалось, были направлены только на одно: обеспечить безопасность пребывания эвакуированных граждан, а самое главное – безопасность жителей региона, в который такая эвакуация должна быть осуществлена», — прокомментировал Моор.

Он добавил, что санаторий, где разместили россиян из Китая, изначально был предназначен для больных туберкулезом. Однако власти региона распорядились подготовить его к приему людей из КНР.

Ранее в среду, 5 февраля, в Тюмень прилетели два самолета с россиянами, эвакуированными из Китая. Их поместили на карантин в санаторий «Градостроитель», расположенный в Тюменской области.

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