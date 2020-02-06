Ведущий «Модного приговора» согласился с тезисом о некрасивых мужчинах в России

Эксклюзив

Историк моды и ведущий передачи «Модный приговор» Александр Васильев согласился со словами французского модельера Жан-Поля Готье о недостатке привлекательных мужчин в России.

«Он абсолютно прав. У нас плохой мужской генофонд из-за сталинских репрессий. Красивых мужчин просто искоренили, а ведь красота тоже передается генетически. Женщины в России более красивые, чем мужчины. Это знают все. Ничего в этом плохого нет», — рассказал Васильев «Газете.Ru».

Он подчеркнул, что к достоинствам русских мужчин можно отнести их трудолюбие и спортивное телосложение. Эти качества нравятся многим женщинам, считает ведущий.

«Они хороши в армии и спорте, но на подиуме русский мужчина никогда не блистал. А русские манекенщицы есть в каждом модном доме», — объяснил он.

По словам Васильева, в России отсутствует социальный запрос на красивых мужчин. «У нас не ценят, когда у мужчины длинные пальцы или ноги. У нас говорят: мужчина должен быть надежный, работящий. У мужчин внешние качества не ценятся вообще», — считает телеведущий.

При этом он заверил, что вернуть «ген красоты» русским мужчинам возможно, если «мы привезем сперматозоиды из дворянских кровей».

«Мужчины самые красивые в Бразилии, США, Италии, Турции. Везде, где не было в нации уничтожения генофонда», — заключил Васильев.

Ранее скандал вызвали слова немецкого модельера Карла Лагерфельда, который назвал Россию страной с самыми ужасными мужчинами. По его словам, русским женщинам проще стать лесбиянками, чем жить с такими страшными мужчинами.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Жир и складки: почему в России некрасиво стареют

— Хилькевич рассказала о стыде за русских мужчин