Брата экс-владельца Черкизовского рынка приговорили к тюремному сроку за убийство

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Черкизовский рынок незадолго до закрытия, 10 июня 2009 года Черкизовский рынок незадолго до закрытия, 10 июня 2009 года
Черкизовский рынок незадолго до закрытия, 10 июня 2009 года
Илья Питалев/РИА «Новости»

Мособлсуд признал виновным в убийстве и незаконном обороте оружия брата бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова Рафика Исмаилова, приговорив того к 17 годам колонии. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что его отправят в колонию строгого режима. Кроме того, подсудимому назначили наказание в виде одного года ограничения свободы.

Согласно решению суда, Рафика Исмаилова еще обязали выплатить потерпевшим 2 млн. 480 тысяч рублей.

Как известно, Тельман Исмаилов также был заочно арестован по обвинению в организации двойного убийства.

Отмечается, что экс-владелец Черкизовского рынка в данный момент находится за границей, где скрывается от следствия.

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