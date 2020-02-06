Голикова опровергла данные о проверках в Кремле тепловизором из-за коронавируса
Российский вице-премьер Татьяна Голикова объяснила, зачем журналистов проверяли при входе в Кремль тепловизиром, цитирует «Интерфакс».
По ее словам, эти меры безопасности были введены не из-за коронавируса, а в рамках предупреждения распространения эпидемии гриппа.
Голикова отметила, что в российских регионах все чаще регистрируются случаи заболевания гриппом.
Ранее российский пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле ввели «меры предосторожности».
На сегодняшний день от коронавируса скончались уже почти 565 человек. В два раза больше (1344 человек) выздоровели. Общее число зараженных по всему миру составляет 28,3 тыс. человек.
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