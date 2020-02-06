Голикова опровергла данные о проверках в Кремле тепловизором из-за коронавируса

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Председатель Счетной палаты России Татьяна Голикова во время интервью «Газете.Ru» на... Председатель Счетной палаты России Татьяна Голикова во время интервью «Газете.Ru» на...
Председатель Счетной палаты России Татьяна Голикова во время интервью «Газете.Ru» на...
«Газета.Ru»

Российский вице-премьер Татьяна Голикова объяснила, зачем журналистов проверяли при входе в Кремль тепловизиром, цитирует «Интерфакс».

По ее словам, эти меры безопасности были введены не из-за коронавируса, а в рамках предупреждения распространения эпидемии гриппа.

Голикова отметила, что в российских регионах все чаще регистрируются случаи заболевания гриппом.

Ранее российский пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле ввели «меры предосторожности».

На сегодняшний день от коронавируса скончались уже почти 565 человек. В два раза больше (1344 человек) выздоровели. Общее число зараженных по всему миру составляет 28,3 тыс. человек.

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