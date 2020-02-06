В Подмосковье пенсионер выжил после 14 выстрелов в голову

Житель подмосковного Ногинска выжил после как минимум 14 выстрелов в голову. Об этом сообщается на сайте СК России по области.

Уточняется, что мужчину пытался застрелить его сын. Он был задержан, и сознался в преступлении.

По данным СК, пострадавший был экстренно госпитализирован и прооперирован.