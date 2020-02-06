Раскрыта личность подозреваемого в госизмене россиянина

Россиянин, которого накануне, 5 февраля, арестовали по подозрению в госизмене, оказался пенсионером из Владивостока, передает РИА «Новости».

Уточняется, что подозреваемому Виктору Королеву — 69 лет. Он является уроженцем Приморского края, при этом зарегистрирован во Владивостоке.

Также сообщается, что на момент задержания имеющий высшее образование Королев не был где-либо официально трудоустроен.

По словам родственника мужчины, Королева арестовали во Владивостоке, после чего отправили в Москву.

Прокурор пояснил, что подозреваемый совершил преступление, связанное с посягательством на государственную безопасность страны.

Ранее сообщалось, что Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина по подозрению в государственной измене. Материалы данного дела имеют гриф секретности.

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