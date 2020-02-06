На севере Италии мужчина убил жену россиянку

Сотрудники полиции на севере Италии под Турином обнаружили тело убитой россиянки в ее квартире, передает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Уточняется, что полицию вызвали соседи, которые услышали громкие крики женщины о помощи.

Прибывшие на место правоохранители вскрыли квартиру, и обнаружили тела 32-летней Анны Марочкиной и ее 39-летнего мужа датчанина Андреаса Педерсена.

По версии следствия, между супругами произошла ссора, в ходе которой мужчина набросился на женщину и убил ее, после чего покончил жизнь самоубийством.

По данным агентства, супружеская пара приехала в Пиоссаско около года назад. Они занимались 3D-моделированием. По словам соседей, они вели замкнутый образ жизни.