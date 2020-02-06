Почти 500 свиней погибли из-за пожара на подмосковной ферме
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На ферме в Подмосковье в результате крупного пожара погибли около 500 свиней. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.
Спасатели рассказали, что им удалось спасти из пожара только 20 свиней, остальные животные задохнулись.
Отмечается, что пожар произошел на площади 800 кв. м. На борьбу с возгоранием были привлечены 43 человека и 10 единиц спецтехники.
Причины появления огня пока неизвестны.
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