В депздраве рассказали о состоянии эвакуированных из Китая в Тюмень россиян

Россияне, эвакуированные из китайского города Ухань и провинции Хубей в Тюменскую область, находятся в нормальном состоянии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на департамент здравоохранения региона.

Все жители России и иностранцы находятся в карантинной зоне под присмотром специалистов. И разместили в санатории под Тюменью и чувствуют они себя нормально.

«Симптомов вирусной инфекции у них не проявилось», — уточнили в департаменте.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. На сегодняшний день от коронавируса скончались уже почти 565 человек. В два раза больше (1198 человек) выздоровели. Общее число зараженных по всему миру составляет 28,2 тыс. человек.

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