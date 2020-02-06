Грабители с топором и украли у водителя 4,5 млн рублей на АЗС в Москве

Неизвестные напали на водителя на заправке в российской столице и украли у него сумку с 4,5 млн рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя МВД страны Ирину Волк.

Инцидент произошел в районе Коньково. Банда из четырех человек в масках на черном внедорожнике перекрыла дорогу автомобилисту. После того, как водитель остановился, злоумышленники вышли из автомобиля и разбили топором боковые стекла машины. Волк утверждает, что они также произвели несколько выстрелов.

Далее похитители вытащили у человека сумку с 4,5 млн рублей и скрылись. Установлено, что воры оставили внедорожник в другом месте, переоделись и уехали на такси.

В настоящее время уже возбуждено уголовное дело по статье «Разбойное нападение». Задержан подозреваемый по делу гражданин одного из государств Центральной Азии.