Число жертв нового коронавируса в Китае возросло до 562 человек

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От нового коронавирус 2019-nCoV в Китае умерло уже 562 зараженных жителя. Об этом сообщает портал news.163, ссылаясь на данные региональных властей.

Как стало известно, центральные власти выявили еще 24,3 тысяч заболевших данной инфекцией.

Уточняется, что данные о зараженных представлены на утро среды, 5 февраля.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.

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