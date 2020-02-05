В Москве суд арестовал подозреваемого в госизмене
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Лефортовский суд Москвы арестовал гражданина России по подозрению в государственной измене, передает ТАСС.
Как отмечается, 6 февраля суд рассмотрит ходатайство о продлении срока его ареста.
Королеву В. П. вменяется совершение преступления по статье 275 УК России («Госизмена»).
Известно, что материалы данного дела имеют гриф секретности.
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