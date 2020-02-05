В Москве объявлен «желтый уровень» погодной опасности из-за ветра и гололедицы

Гидрометцентр объявил «желтый уровень» погодной опасности в Москве и Подмосковье в среду, 5 февраля, из-за ветра и гололедицы, передает РИА «Новости».

Отмечается, что погода в этот день потенциально опасна.

Предупреждение о ветре в столице и области будет действовать с 9 часов 6 февраля до 21 часа 6 февраля, о гололедице — до 6 часов 7 февраля.

Ранее сообщалось, что в Москве в среду ожидается до -5°C.

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