В Приморье трехлетняя девочка жила на ферме среди рогатого скота

В Приморском крае трехлетняя девочка жила на ферме среди телят и козлят. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление на транспорте МВД России.

Как отмечается, ребенок жил в комнате, в которой также был загон с животными. Инспекторы ПДН (подразделения по делам несовершеннолетних) нашли мешки с кормом для скота и ветеринарные медикаменты в открытом доступе, а детские вещи лежали в беспорядочном виде.

Кроме того, помещение оказалось непригодным для жизни, со стен отпала штукатурка, полы без краски, а также торчали провода.

По словам опекуна девочки, при загруженной работе ей легче взять внучку на ферму, чем сидеть с ней в доме, который находится на территории села.

Известно, что ребенка передали социально-реабилитационному центру в Уссурийске.

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