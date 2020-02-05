Главархив рассекретил более 11,5 тысячи документов о Второй мировой войне

Главархив Москвы в течение последних лет рассекретил свыше 11,5 тысячи документов о Великой Отечественной войне, передает РИА «Новости».

Как отмечается, в настоящее время эти документы представлены в открытом доступе, в том числе в электронном виде.

Сообщается, что среди 11,5 тыс. документов более 4300 относятся к деятельности Московского областного и городского комитетов КПСС, а также штаба партизанского движения по Московской области.

Кроме того, в 7300 представленных файлах содержатся документы Моссовета, Мосгорисполкома, прокуратуры Москвы и районных советов с различными распоряжениями, планами и др.

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