Напавшего на дом главы ЦИК Памфиловой отправили в психбольницу

Налетчика, напавшего в сентябре прошлого года на дом главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой, отправили по решению суда на принудительное лечение, передает РИА «Новости».

По словам представителя Следственного комитета Светланы Петренко, Ахад Карабалаев отправлен на принудительное лечение в медицинскую организацию спецтипа.

По данным экспертов, Карабалаев страдал хроническим психическим расстройством.

Карабалаев, проникнув в дом Памфиловой с целью ограбления, несколько раз ударил главу ЦИК электрошокером.

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