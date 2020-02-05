В Венесуэле обрушилась шахта с рабочими

В венесуэльском штате Боливар из под завалов шахты извлекли тела троих мужчин в возрасте от 21 до 23 лет, передает издание Pitazo со ссылкой на спасательные службы.

По данным издания, информация об обрушении заброшенной шахты Исидора по добыче золота, стала распространяться в социальных сетях накануне.

Отмечается, что шахта в настоящее время закрыта, однако бригады местных шахтеров продолжают нелегальные работы.

По данным различных СМИ, на глубине 50 метров под завалами могут оставаться от 20 до 35 человек.