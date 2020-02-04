В Омске объявили карантин из-за эпидемии гриппа

Роспотребнадзор объявил на территории Омсква карантин в связи с эпидемией гриппа. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что карантин будет действовать в регионе с четверга, 6 февраля.

Главный санитарный врач Омской области Сергей Крига уточнил, что эпидемический порог превышен на 12,5%. Среди заболевший больше всего детей дошкольного и школьного возраста.

Также в городе постановлено ограничить проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий. В больницах ограничат посещение для находящихся в стационарах.

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