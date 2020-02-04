МВД подготовило законопроект о депортации иностранцев с опасными болезнями

Российское Министерство внутренних дел (МВД) подготовило законопроект об определении порядка депортации мигрантов с опасными заболеваниями, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-центр МВД.

31 января 2020 года в список болезней, опасных для окружающих, была добавлена коронавирусная инфекция нового типа.

Кроме нее в данном списке присутствуют ВИЧ-инфекция, гепатиты С и В, чума, сибирская язва и другие опасные заболевания.

Ранее сообщалось, что российское правительство дополнило перечень опасных для человека заболеваний коронавирусной инфекцией.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, вирусом заразились 20 704 человек, 427 человек погибли.

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