МВД подготовило законопроект о депортации иностранцев с опасными болезнями
Российское Министерство внутренних дел (МВД) подготовило законопроект об определении порядка депортации мигрантов с опасными заболеваниями, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-центр МВД.
31 января 2020 года в список болезней, опасных для окружающих, была добавлена коронавирусная инфекция нового типа.
Кроме нее в данном списке присутствуют ВИЧ-инфекция, гепатиты С и В, чума, сибирская язва и другие опасные заболевания.
Ранее сообщалось, что российское правительство дополнило перечень опасных для человека заболеваний коронавирусной инфекцией.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, вирусом заразились 20 704 человек, 427 человек погибли.
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