Художник Ложкин рассказал, что стал бы хорошим депутатом Госдумы

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Художник Вася Ложкин посчитал, что мог бы стать хорошим депутатом Госдумы, однако усомнился в финансовой целесообразности такого решения.

«Я не знаю, сколько платят депутатам. Если у них хорошие зарплаты – я бы пошел. А так мне семью кормить надо чем-то, поэтому у меня работы очень много», - рассказал «Газете.Ru» художник.

Он выразил уверенность, что способен стать хорошим политиком, который бы приносил пользу стране.

«А если с другой стороны посмотреть, я себя считаю человеком порядочным. Сволочью точно назвать нельзя. Поэтому из меня получился бы очень даже неплохой депутат», - с иронией добавил Ложкин.

По его словам, в рамках политической карьеры особое внимание он бы уделил вопросам экологии.

«Так как меня выдвигала партия «зеленых», ну вот что-то такое бы. За экологию топил. Против зоопарков», - заключил собеседник «Газеты.Ru».

Ранее в создаваемой партии «Зеленая альтернатива» допустили возможность выдвижения Ложкина в качестве кандидата на выборах в Госдуму в сентябре 2020 года.

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