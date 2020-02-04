Генпрокуратура РФ назвала нового главу пресс-службы
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Генеральная прокуратура России назвала имя нового главы пресс-службы ведомства. Об этом сообщается в релизе на сайте.
Уточняется, что возглавлять управление Генпрокуратуры по взаимодействию со СМИ будет Анна Генералова.
Приказ о ее назначении был подписан генеральным прокурором Игорем Красновым. Ранее должность занимал Александр Куренной.
Отмечается, что Генералова окончила Московский государственный лингвистический университет по специальности «Связи с общественностью» в 2010 году. С этого же времени работала в администрации президента России. Ранее занимала должность советника управления пресс-службы и информации президента.