Генпрокуратура РФ назвала нового главу пресс-службы

Генеральная прокуратура России назвала имя нового главы пресс-службы ведомства. Об этом сообщается в релизе на сайте.

Уточняется, что возглавлять управление Генпрокуратуры по взаимодействию со СМИ будет Анна Генералова.

Приказ о ее назначении был подписан генеральным прокурором Игорем Красновым. Ранее должность занимал Александр Куренной.

Отмечается, что Генералова окончила Московский государственный лингвистический университет по специальности «Связи с общественностью» в 2010 году. С этого же времени работала в администрации президента России. Ранее занимала должность советника управления пресс-службы и информации президента.