Более 700 человек излечились от коронавируса
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В мире от нового типа коронавируса смогли излечиться уже более 700 человек, гласят данные статистики DXY.cn.
В настоящее время коронавирусом заражены 20,5 тысяч человек. Смогли выздороветь по всему миру 704 человека.
Число жертв коронавируса, по последним сведениям, составляет 426 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.
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