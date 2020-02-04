Более 700 человек излечились от коронавируса

В мире от нового типа коронавируса смогли излечиться уже более 700 человек, гласят данные статистики DXY.cn.

В настоящее время коронавирусом заражены 20,5 тысяч человек. Смогли выздороветь по всему миру 704 человека.

Число жертв коронавируса, по последним сведениям, составляет 426 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.

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