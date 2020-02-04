Назвавший жителей Яранска «терпилами» депутат вышел из «Единой России»

Депутат Яранской гордумы Дмитрий Епифанов, назвавший жителей города «терпилами», написал заявление о выходе из партии. Об этом «Газете.Ru» сообщили в региональном отделении «Единой России».

«Считаю, что депутат совершил мужской поступок, извинившись перед жителями за свое высказывание, и принял ответственное решение. Считаю данный инцидент исчерпанным, он станет уроком для остальных», - отметил руководитель местного исполкома партии Сергей Предко.

Вопрос об исключении Епифанова из партийных рядов был поднят после того, как он опубликовал пост во «ВКонтакте», в котором назвал жителей Яранска «терпилами», которые не умеют ничего, «кроме того, что писать в группе». Позднее экс-депутат извинился за свои слова.

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