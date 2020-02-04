Минздрав: РФ готовится к масштабному распространению коронавируса по стране

Заместитель главы министерства здравоохранения Сергей Краевой заявил, что Россия предпринимает меры против масштабного распространения коронавируса на территории страны. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, Минздраву сложно прогнозировать уровень развития заболевания в стране. Пока известно лишь, что вирус в большей степени поражает мужчин монголоидной расы.

«Это не заставляет нас быть успокоенными, мы все равно готовимся к возможной масштабной инфекции», — сказал Краевой.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, вирусом заразились 20 438 человек, 425 человек погибли.

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