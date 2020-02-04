Китай призвал страны мира не паниковать из-за коронавируса и не вводить ограничения

Глава китайского МИД Ван И попросил мировые страны не паниковать из коронавируса и не вводить против страны чрезмерные ограничительные меры, цитирует «Интерфакс».

По его мнению, в мире царит паника из-за распространения вируса, однако она преувеличена. Он считает, что необходимо вводить лишь разумные ограничительные меры, чтобы не допустить распространения коронавируса.

«Китай... выступает против чрезмерных мер и даже паники», — добавил Ван И.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, вирусом заразились почти 20,5 тыс. человек. Скончались 426 человек и 657 – выздоровели.

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