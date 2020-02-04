Землетрясение магнитудой 4,3 зафиксировано на востоке Канады. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канадскую государственную службу по наблюдению за землетрясениями.

Отмечается, что землетрясение произошло в атлантической провинции Ньюфаундленд и Лабрадор.

Очаг землетрясения залегал на глубине 18 км. Его эпицентр находился примерно в 18 км к востоку от города Поствилл.

Данные о пострадавших и разрушениях не поступили.

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