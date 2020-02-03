Минтранс предложил высаживать из электричек за пение

Минтранс России предложил удалять пассажиров из электричек за мешающие другим громкие электронные устройства, игру на музыкальных инструментах, пение, зловонный запах и грязную одежду, передает РИА «Новости».

Так, данное предложение определяет порядок использования радиоприемников, магнитофонов и других средств, имеющих повышенный уровень звука в салоне пригородного поезда.

Кроме того, в министерстве предложили внести ряд изменений в правила перевозок пассажиров и багажа железнодорожным транспортом.