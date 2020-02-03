Обнаружены новые данные о сходстве коронавируса со смертоносным SARS-CoV

Китайские ученые получили новые данные, которые подтверждают гипотезу о том, что коронавирус имеет аналогичный источник происхождения со смертоносным SARS-CoV. Об этом сообщает «Интерфакс».

Поясняется, что вирус SARS-CoV в 2002-2003 годах вызвал вспышку тяжелого острого респираторного синдрома, в результате которого скончались порядка 650 человек.

Исследования показали, что оба вируса имеют схожесть последовательностей генов на 96%.

Корме того отмечается, что вирус SARS-CoV также зародился в рукокрылых, передался хищным млекопитающим и только потом начал инфицировать людей.

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