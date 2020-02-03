Все школы и вузы Саратова закрыли из-за вспышки гриппа и ОРВИ

В школах, вузах и проф-тех училищах Саратова объявлены внеплановые каникулы из-за вспышки гриппа и ОРВИ, сообщает РИА «Новости».

Как отметили в региональном Роспотребнадзоре, занятия приостановлены с 4 по 10 февраля.

Ранее в школах был объявлен карантин до 3 февраля. Уровень заболеваемости в Саратове превысил эпидемический порог на 38,91%, среди детей на 23,3%.

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