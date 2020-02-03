В Москве второй день подряд зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление

В Москве второй день подряд фиксируется рекордно низкое атмосферное давление, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные столичного Метеобюро.

Так, 2 февраля в 21 час был зафиксирован показатель 725,1 миллиметра ртутного столба. Предыдущий рекорд был установлен в 1939 году.

Утром 3 февраля показатель достиг 723 миллиметра ртутного столба.

До этого рекорд для 3 февраля был установлен 1981 году. Однако данные для этого дня не окончательные, так как давление продолжает понижаться.

В прошлом году подобное давление было зафиксировано единожды, 1 марта.

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