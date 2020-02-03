Гонконгские врачи устроили забастовку с требованием закрыть границу с Китаем

Медспециалисты Гонконга устроили забастовку, призывая руководство города к закрытию границы с материковым Китаем из-за распространения коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщает South China Morning Post.

Как отмечается, в акции пожелали участвовать 2,4 тыс. человек.

Работники сферы здравоохранения вышли на улицы после того, как глава администрации Гонконга Кэрри Лэм отказалась провести встречу с членами Союза управления медицинских учреждений.

По мнению микробиолога из Университета Гонконга Хо Пак-лэун, лишь полное закрытие границы поможет предотвратить распространение вируса.

Известно, что 30 января Гонконг приостановил железнодорожное и паромное сообщение с материковым Китаем из-за коронавируса.

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