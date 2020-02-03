В Москве ожидается до -10°C на текущей неделе

На текущей неделе в Москве ожидается до -10°C, а также резкие перепады атмосферного давления. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главного специалиста Московского метеобюро Татьяну Позднякову.

По ее словам, со вторника, 4 февраля, атмосферное давление будет расти, а температура воздуха в столице опустится до -1 — -3°C, в области — до -6°C. Скорость ветра достигнет 7-12 метров в секунду.

5 февраля столбик термометра днем покажет -5 — -7°C, ночью — -8 — -10°C. В Подмосковье днем будет -6 — -8°C, ночью — -13°C.

7, 8 и 9 февраля ожидается повышенное атмосферное давление. В ночные часы ожидается -8 — -13°C, днем — -5 — -10°C.

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